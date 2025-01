Agrigentonotizie.it - Rapina con pistola in tabaccheria, al via processo: un imputato sceglie il giudizio abbreviato

Leggi su Agrigentonotizie.it

Al via ilper i due imputati accusati dellacommessa ai danni di unadi via Picone lo scorso 20 agosto. Si tratta del favarese Carmelo Luparello, 46 anni e di Calogero Sortino, 39 anni, di Agrigento, arrestati in due fasi nelle settimane successive al colpo. I.