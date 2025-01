Ilfattoquotidiano.it - Ramy, Gabrielli: “L’inseguimento non è stato fatto in modo corretto, non si può mettere in pericolo una persona perché sta scappando”

“È ovvio che quella non è sicuramente la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, ancheci sono pur sempre una targa e un veicolo. Esiste un principio fondamentale: la proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per conseguire un determinato risultato. Posso addirittura utilizzare un’arma se è inuna vita, ma se il tema è soltanto fermare unasta, non posso metterla in una condizione di. È un elementare principio di civiltà giuridica“. Così ai microfoni di 24 Mattino (Radio24), l’ex capo della polizia Franco, ora delegato alla Sicurezza e alla Coesione Sociale del Comune di Milano, commentada parte dei carabinieri dello scooter su cui era a bordoElgaml, rimasto ucciso lo scorso 24 novembre.