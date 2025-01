Lapresse.it - Ramy Elgaml, Gabrielli: “Inseguimento fatto con modalità non corretta”

“Se il tema è fermare una persona che sta scappando, non posso metterla in una condizione di pericolo. È ovvio che quella non è lacon cui si conduce unperché c’è pur sempre una targa, un veicolo”. Lo ha detto Franco, consulente per la sicurezza del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ed ex capo della Polizia, ai microfoni di Radio 24, parlando del caso di, il 19enne morto la notte dello scorso 24 novembre a Milano in un incidente stradale con lo scooter dopo uncon le auto dei militari.L’ex capo della Polizia: “Non posso mettere in condizione di pericolo una persona anche se sta scappando”“Esiste un principio fondamentale ed è quello della proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per ottenere un determinato risultato – ha affermato – io posso addirittura utilizzare un’arma se è in pericolo una vita, ma se il tema è fermare una persona che sta scappando, non posso metterla in una condizione di pericolo.