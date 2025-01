Secoloditalia.it - Quaranta domande per Giorgia Meloni: la conferenza stampa in diretta (segui qui)

Leggi su Secoloditalia.it

Il bilancio del 2024, le prospettive del governo e dell’Italia per l’anno in corso. Ha preso il via la consuetaannuale con la presidente del Consiglio, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dall’Associazioneparlamentare. Sono 160 i giornalisti accreditati e al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti sono giunte 95 richieste per porre una domanda a alla premier: di queste ne sono state sorteggiate 40.in, doverlaOltre alle tv che trasmettono laine ai siti giornalistici, Secolo d’Italia compreso, sarà possibilerla sul canale Youtube di Palazzo Chigi e sul canale di RaiPlay.Allasono 82 gli ospiti istituzionali, tra i quali hanno confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario all’Informazione ed Editoria Alberto Barachini, la prima presidente della Corte di Cassazione Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Luigi Salvato, la vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Valentina Grippo e la Garante dell’Autorità dell’Infanzia Carla Garlatti.