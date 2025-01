Oasport.it - Quando partono Goggia, Brignone e le azzurre oggi nella prova di discesa a St. Anton: n. di pettorale, orari esatti, tv

Giovedì 9 gennaio (ore 11.15) andrà in scena la primacronometrata dellalibera femminile di St., evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Secondo appuntamento stagionale con questa specialità dopo quello di Beaver Creek, le atlete saranno chiamate a studiare la pista austriaca in vista della gara di sabato e a trovare le giuste linee per poi puntare al risultato di lusso nell’evento che aprirà un intensissimo mese di gennaio per le discipline veloci.LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMADIA ST.DALLE 11.15Sofiavuole essere assoluta protagonista durante il fine settimana dopo essere salita sul podio nelle prime tre gari veloci disputate in stagione e il quinto posto conseguito nel gigante di Kranjska Gorra è assolutamente promettente. Federicadovrà riscattare l’uscita in Slovenia e cercherà di conquistare punti pesanti tra ladi sabato e il superG di domenica.