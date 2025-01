Sport.quotidiano.net - Promozione. Larcianese, colpo Ba. La punta al debutto con il Monsummano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un’importante notizia di calcio mercato arriva dall’ambiente della: il direttore sportivo Gabriele Cerri ha annunciato infatti di aver tesserato l’attaccante classe 1998 Abdoulaye Ba. Il ragazzo ha giocato in precedenza nella Ligue 1 senegalese (suo paese d’origine) con il Asac Ndiambour, per poi trasferirsi in Europa sbarcando in Spagna, al Lanzarote. In Italia ha vestito le casacche del River Pieve in Eccellenza prima e del Valdinievole Montecatini poi, società con la quale aveva iniziato l’attuale torneo diprima della rescissione del contratto avvenuta la scorsa settimana. Abdoulaye Ba, (nella foto con il diesse Gabriele Cerri) si è già maesso a disposizione di mister Maurizio Cerasa. Molto probabile il suo esordio domenica nella partita casalinga contro il