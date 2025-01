Firenzetoday.it - Problema affitti, Fagnoni: “Il Comune proponga una modifica alla normativa per gli inquilini morosi”

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayCinque proposte. Sono quelle che Lorenzo, presidente di Property Manager Italia, ha portato sul tavolo dell'assessore Jacopo Vicini per cercare di trovare un punto d'incontro coldi Firenze per regolamentare il fenomeno.