Quotidiano.net - Primo venerdì nero dell'anno in Italia: scioperi nel trasporto e nella scuola

Proteste nelaereo, in quello pubblico locale, nelle ferrovie e. Quello di domani si annuncia ilsul frontecon mobilitazioni che si accavallano nei vari settori in tutta. Da stasera alle 21 si fermano per 24 ore i lavoratori aderenti al Cub trasporti di Rfi addettia manutenzione ferroviaria, una protesta che cade in un momento di lavori intensi su molte tratte'infrastrutturae ferrovie. Nello stesso settore si fermano domani i ferrovieri dei Cobas lavoro privato e del Coordinamento ferrovieri e'Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi. Per chi si muove o arriva a Milano, Venezia o Pisa non sarà semplice spostarsi nemmeno in aereo: le astensioni riguardano i lavoratori dei Cub a Linate e Malpensa,a Flai Ts a Venezia ea Filcams Cgil a Pisa.