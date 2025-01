Ilrestodelcarlino.it - Priftis viene espulso. Il vice Fucà: "Felici, meritiamo una birra"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche in coppa, come in campionato, dopo l’espulsione di coach Dimitris, si presenta in sala stampa ilFederico: "Siamoper la vittoria, sapevamo sarebbe stato un match difficile. Per tre quarti abbiamo fatto fatica mentre nell’ultimo abbiamo segnato con buone percentuali ma ritengo che tutto sia partito dalla difesa che ci ha portato a giocare con più fiducia. Ora andiamo a festeggiare bevendoci una, poi si torna in palestra per preparare il match contro una squadra di Eurolega come Milano mentre mercoledì ci sarà gara-2: sarà una gara tosta ma con la consapevolezza che, ora, ci manca una sola vittoria per raggiungere le Top Sixteen". Sulla stessa lunghezza d’onda, l’Mvp dell’incontro, Jaylen Barford: "Abbiamo colto una bella vittoria esterna. Nonostante il disavanzo, nell’ultimo quarto una difesa super ci ha portato a giocare bene in attacco".