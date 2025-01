Frosinonetoday.it - Poste Italiane: in provincia di Frosinone è possibile richiedere online i documenti utili per l’Isee 2025

Leggi su Frosinonetoday.it

Per i cittadini delladianche, in modo semplice e veloce, il documento utile ai fini ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per il, che consente, qualora in possesso dei requisiti, di accedere alle agevolazioni riconosciute.