Fanpage.it - Portato in tribunale dai colleghi per Gratta e Vinci da 2 milioni, perché dopo 4 anni incassa tutto da solo

L’uomo veronese è stato assolto, come stabilito dalle motivazioni della sentenza pubblicate nei giorni scorsi, non vi è nessuna prova scritta che quel biglietto fosse stato acquistato in comune, a parte le testimonianze degli altri due e dei loro parenti stretti.