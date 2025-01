Lanazione.it - Porta Sant’Andrea conclude ufficialmente la collaborazione con Martino Gianni

Arezzo, 9 gennaio 2025 –laconIl consiglio direttivo diannuncia la conclusione del rapporto dicon il preparatore. «Ringraziamoper i due indimenticabili anni trascorsi insieme, durante i quali i colori bianco verde hanno trionfato per ben due volte nella Giostra del Saracino (giugno 2023, settembre 2024), e in Prova Generale (cappotto giugno e settembre 2024). All’eterno “Re della Piazza”, il nostro più sincero in bocca al lupo per il futuro».