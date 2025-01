Unlimitednews.it - Più agenti nelle stazioni metro, spot della Polizia di Stato

ROMA (ITALPRESS) – Ladi, in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’EditoriaPresidenza del Consiglio dei Ministri, presenta unoche sarà diffuso, da oggi, sui canali televisiviRai e sui social, per promuovere le sezioni specializzatediche operano sulle lineepolitana di Roma, Milano e Napoli. L’istituzione di sezioni specializzatedi– si legge in una nota – rappresenta un passo importante per la sicurezza delle aree urbane ad alta frequentazione e per la tutela dei cittadini. Le centinaia di unità specializzate consentono di aumentare, in modo capillare, i controlli sulle linee, sulle banchine e sui treni, durante il serviziopolitana, dalla prima sino all’ultima corsagiornata.