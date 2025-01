.com - Pensioni anticipate 2025: perché non puntare su opzione uomo? Pareri a confronto

Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un articolo in cui parlavamo dell’attuale legge di bilancio e della proroga didonna con purtroppo tutti i limiti della passata legge di bilancio, sebbene, mai presi in considerazione dall’esecutivo, vi fossero differenti emendamenti pronti che avrebbero potuto ripristinare l’donna originaria, certamente più utile rispetto all’attuale irraggiungibile da molte. Come immaginavamo l’articolo ha nella sezione commenti confermato, raccogliendo ancora altre testimonianze, il forte rammarico delle donne, anche un, il Signor Carlo ha espresso massima solidarietà nei confronti delle donne, parlando addirittura di violenza contro le donne per il danno subito dalle stesse. Poi però é emerso anche un commento controcorrente, che ci ha colpito per i contenuti, e che torna a far parlare di, una misura già richiesta in passato.