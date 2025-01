Tg24.sky.it - Pavia, bimbo di 4 anni investito da un'auto a Mede: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale a, in provincia di. Un bambino di 4è statoda un'mobile lungo via Giuseppe Garibaldi, riportando un trauma cranico e lesioni agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’infermieristica, un’ambulanza e i carabinieri per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. Il piccolo, in, è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.