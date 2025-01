Leccotoday.it - Paura per un'anziana investita a Valmadrera

Leggi su Leccotoday.it

Un'altra personalungo le strade lecchesi. L'ultimo incidente stradale in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, giovedì 9 gennaio alle ore 7.30 a. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Ad avere la peggio una donna di 75 anni travolta da un veicolo in via.