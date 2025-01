Romatoday.it - Parco di Centocelle, su viale Palmiro Togliatti al posto delle lamiere arriva la nuova recinzione

A che punto sono i lavori di bonificaaree degli ex autodemolitori? C’è senza dubbio ancora molto da fare e, come annunciato e mostrato dallo stesso sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parte dei cancelli in lamiera che delimitavano queste zone sono stati abbattuti lo scorso 21 dicembre.