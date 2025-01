Ilrestodelcarlino.it - Parco alla poesia ’Alda Merini’,. Ponte e area giochi riqualificati

sgambamento cani,pedonale, spazioper bambini della fascia 6-10. Si è concluso nelle scorse settimane l’intervento di riqualificazione del"Alda Merini", l’verde più vasta del territorio di Montale. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale, che spiega: "I lavori hanno riguardato i nuovirealizzati interamente in materiale riciclato, a completamento dell’ludica già presente, che comprende altri due punti per bambini di diverse età. A pochi metri di distanza c’è l’sgambamento cani, completamente riqualificata per un investimento complessivo di 15mila euro, con tre nuove zone recintate dove far giocare gli amici a quattro zampe. Inoltre, è stata ultimata la manutenzione straordinaria delpedonale che collega due aree delper un costo di 26mila euro".