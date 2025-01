Pisatoday.it - Parcheggi blu a Pisa: si paga con 'ApPisaMobilità', ma deve ancora essere attivata

Leggi su Pisatoday.it

Arriva la nuova app dedicata per ilmento dei. Si chiama 'ApMobilità' e manda definitivamente in pensione la precedente 'Tap&Park', che ha già smesso dioperativa. Sul punto, stamani 9 gennaio, ha segnalato dei disagi il capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra.