Papa | non parlare di diritto di aborto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.38 "E' inaccettabile""di un cosiddetto 'all'' che contraddice i diritti umani, in particolare ilalla vita". Così ilnel suo discorso al Corpo diplomatico in Vaticano. "Tutta la vita va protetta, in ogni suo momento dal concepimento alla morte naturale, perché nessun bambino è un errore o è colpevole di esistere, così come nessun anziano o malato può essere privato di speranza e scartato", continua il discorso, letto da un collaboratore di Francesco.