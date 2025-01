Arezzonotizie.it - Oro, record e pass per i Campionati Italiani Juniores per Filippo Guiducci

Il 2025 dell’Alga Atletica Arezzo ha preso il via al Meeting della Befana di Ancona. La manifestazione nazionale ha visto scendere in pista quattro ragazzi e ragazze dell’Alga Atletica Arezzo che, dopo alcuni mesi di soli allenamenti, sono nuovamente tornati a gareggiare per confrontarsi con.