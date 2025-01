Lanazione.it - Open day e incontro online all’Accademia Navale

Sabato 11 e lunedì 13 gennaio 2025, l’Accademiadi Livorno aprirà i suoi cancelli per unday dedicato ai giovani interessati a intraprendere la carriera di ufficiale nella Marina Militare. Sabato 11 gennaio è prevista la visita in presenza, attraverso il cancello San Jacopo, Viale Italia 72, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, lunedì 13 gennaio, invece, l’tramite la piattaforma Cisco Webex, dalle 14 alle 18.30. Per l’anno accademico 2025, i posti vacanti nei vari corpi della Marina militare sono 180. Per informazioni sul concorso e sulle opportunità professionali offerte de dalla Marina Militare si può telefonare all’ufficio concorsi Accademia0586.238531 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16; il venerdì dalle 10 alle 12).