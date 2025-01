Europa.today.it - On Call

Leggi su Europa.today.it

Onè un dramma poliziesco ad alta tensione che segue un duo formato da un agente alle prime armi e un veterano, in servizio di pattuglia a Long Beach, in California. Girata con un mix di telecamere a mano, bodycam e dash-cam per creare un effetto ancora più realistico, questa serie.