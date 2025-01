Oms | prepararsi alla pandemia che verrà

Leggi su Imolaoggi.it

Roma, 9 gennaio – Il contrasto all’epidemia che– perché, non è una questione di se, ma di quando – potrà essere efficace solo se il mondo sarà adeguatamente preparato e capace di affrontarla in modo condiviso. Questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom.