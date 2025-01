Monzatoday.it - Omicidio Marco Magagna, Stella Boggio piange davanti al gip: chiesti i domiciliari

Leggi su Monzatoday.it

Si è tenuta giovedì mattina in Tribunale a Monza l'udienza di convalida per, arrestata per l'del compagno, ucciso da una coltellata al petto nella nottata di martedì 7 gennaio, nella casa dove convivevano a Bovisio Masciago.La 31enne ha risposto al gip di.