Lanazione.it - Omicidio di Campi Bisenzio, sei indagati per la morte di Maati. “Ricostruzione agghiacciante”

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 gennaio 2025 – Seiper ladiMoubakir, il 17enne di Certaldo ucciso all'alba di domenica 29 dicembre a. La Procura di Firenze ha notificato nuovi avvisi di garanzia per il "branco" che, dopo una serata in discoteca, avrebbe messo nel mirino il giovane. Glihanno tra i 18 e i 21 anni e sono residenti a. Fotocronache Germogli Secondo unaemersa dalle iniziali risultanze delle indagini svolte dai carabinieri,avrebbe prima cercato di fuggire a una aggressione con mazze, caschi e coltelli. Ferito alla schiena dai primi fendenti, il giovane sarebbe scappato e si sarebbe rifugiato sul bus. Ma il gruppo lo avrebbe tirato giù dal mezzo e accoltellato mortalmente al torace. A stabilire con esattezza la dinamica dei colpi inferti sarà l'autopsia, in programma domani mattina all'istituto di medicina legale di Firenze.