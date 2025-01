Omicidio Cerciello bendaggio Hjorth | Cassazione annulla assoluzione carabiniere

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –ta dallal’di Fabio Manganaro. Ilè accusato di misura di rigore non consentita dalla legge per aver bendato Gabriel Natalein caserma dopo il fermo per l’di MarioRega: il vicebrigadiere dei carabinieri fu ucciso con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 .