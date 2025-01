Calciomercato.it - Okafor ritrova San Siro e il Lipsia aspetta: le ultime sul futuro dello svizzero | CM.IT

Lesull’attaccante rossonero, che domani sarà allo stadio Meazza con il resto della squadra. La fumata bianca sul mercato non è arrivataSono giorni caldi per Noah, indiziato numero uno a lasciare il Milan per far spazio ad un colpo in avanti. La fumata bianca per il passaggioalnon è ancora arrivata, nonostante i contatti continui tra le parti.Sane il: lesulCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itI tedeschi sono pronti a mettere sul piatto una proposta da circa dodici milioni tra prestito e diritto di riscatto. Una formula che non fa impazzire il Diavolo, che vorrebbe maggiori garanzie per la permanenza del giocatore in Germania. Si cerca, dunque, un accordo che possa accontentare tutti. Il via libera non è dunque arrivato e nel frattempo Noah, come confermato alla redazione, è tornato in gruppo.