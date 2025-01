Calcionews24.com - Okafor Milan, luce verde per il trasferimento al Lipsia: le ultime

Leggi su Calcionews24.com

aldi Noah? L’attaccante svizzero piace alche sta preparando l’offerta per convincere i rossoneriin casaper ildi Noah. Come riportato da Fabrizio Romano ilha pronta l’offerta vincente a per convincere i rossoneri. L’offerta è quella di un prestito con .