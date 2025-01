Europa.today.it - Non può essere obbligatorio specificare il proprio genere quando si acquista un biglietto

Leggi su Europa.today.it

L'identità dinon è un dato necessario per l'acquisto di undi un mezzo di trasporto e per questo una persona non puòobbligata a specificarlo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Ue pronunciandosi sul ricorso di un'associazione contro la prassi dell'impresa.