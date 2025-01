Cms.ilmanifesto.it - Non c’è asilo climatico

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Nel 2016 Milon, un ventenne del Bangladesh, arrivò in Libia con un volo che fece scalo negli Emirati Arabi Uniti. Lavorò nel paese nordafricano per qualche mese, poi salì su . Non c’èil manifesto.