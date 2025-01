Perugiatoday.it - Nomine & Poltrone - Cambio alla direzione del settimanale cattolico "La Voce": Morini lascia, arriva Liguori

Leggi su Perugiatoday.it

Danielelade "La", che ha diretto nell’ultimo quinquennio, per assumere nuovi incarichi nel campo della comunicazione diocesana e nazionale. "A lui va la riconoscenza delle Chiese che sono in Umbria" si legge in una nota della newsletter dell'arcidiocesi di.