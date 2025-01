Lanazione.it - Nido I Passi, ripartenza da incubo. Caldaie e bagni ko, lavori in ritardo

Leggi su Lanazione.it

"La situazione denunciata dai genitori alprovvisorio de Iè allucinante e frutto di mancata programmazione adeguata da parte dell’amministrazione comunale. Termosifoni guasti,inutilizzabili e un cantiere per l’asilo definitivo in terribilerispetto a quanto previsto. L’amministrazione non ha dato nessuna spiegazione né si è scusata con le famiglie". Lo denuncia la consigliera de La Città delle Persone, Emilia Lacroce. "Mi sono subito attivata, appena ricevute le segnalazioni da molti genitori, con richiesta scritta all’assessore Buscemi e al vicesindaco Latrofa per chiedere cosa abbia determinato queste condizioni assurde didopo le Feste, cosa intenda fare per ovviare a questa situazione e quale sia il cronoprogramma aggiornato di attuazione degli interventi e lo stato dei cantieri finanziati con risorse PNRR, che dovrebbero offrire alla città nuovi nidi".