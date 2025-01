Fanpage.it - Nell’incendio a Los Angeles almeno 5 morti: evacuata anche Hollywood, ville in fiamme e vip in fuga

Leggi su Fanpage.it

Le autorità della California hanno confermatoe 140mila evacuati pr gli incendi di Losma in molte zone gli incendi vanno avanti senza sosta. Ordinata l'evacuazione immediatae Biden ha annullato la visita in Italia per gestire l'emergenza.