Lanotiziagiornale.it - Nella Striscia di Gaza si continua a morire: secondo l’Unicef nei primi sette giorni del 2025 sono morti almeno 70 bambini. E intanto in Siria riesplode la guerra civile

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo un anno didisia combattere e a, con un bilancio delle vittime che ha ormai superato le 46.000 persone. Ancora più grave è che neidella situazione non è migliorata. La direttrice del, Catherine Russell, ha scritto su X: “Per idi, il nuovo anno ha portato più morte e sofferenza, con74uccisi. Serve un’azione urgente.” Ha fatto appello al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché “ponga fine alle violenze e garantisca il rilascio degli ostaggi.”Difficile dar torto alla funzionaria, considerando che nelle ultime 24 ore i raid israeliani hanno causato70 vittime e centinaia di feriti. Ma non è tutto. Preoccupa anche l’esplosiva situazione in Cisgiordania, dove le violenze dei coloni israeliani contro i civili palestinesino senza sosta.