Torinotoday.it - Nel segno di Giger: maratona Alien al Cinema Massimo di Torino

Leggi su Torinotoday.it

In contemporanea alla Mostra Beyond: H.R.al Mastio della Cittadella, una non-stop di tre film della saga didedicata al maestro svizzero creatore del sanguinario xenomorfo. Il 2025 si apre con un appuntamento irrinunciabile per i fan die dell’artista svizzero Hans Ruedi.