Napolipiu.com - Napoli, colpo a sorpresa: arriva Billing, il jolly del Bournemouth

Leggi su Napolipiu.com

, ildel">Accordo raggiunto con il club inglese per il centrocampista danese. L’operazione si chiude in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell’affare.Ilpiazza un nuovodi mercato. Secondo quanto rivelato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, gli azzurri hanno chiuso l’operazione per Philipdel, superando la concorrenza del West Ham.Il noto esperto di mercato, attraverso il suo portale, ha svelato i dettagli dell’operazione: “Ildi Antonio Conte continua a essere tra le formazioni più attive in questa sessione. Dopo la cessione di Folorunsho alla Fiorentina, Giovanni Manna ha individuato inil sostituto ideale”.L’affare è stato concluso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 9 e i 10 milioni di euro.