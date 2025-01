Vanityfair.it - Nancy Brilli: «In prima media, mia nonna mi rasò i capelli a zero. Vivevo nell’abbandono, non mi si filava nessuno»

Tra un'infanzia segnata da rigide imposizioni e un impegno costante per i diritti delle donne, l'attrice si racconta e torna in scena con il controverso ruolo di Immacolata in L’ebreo