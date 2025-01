Sport.quotidiano.net - Motociclismo: torna ’La 100 km dei Campioni’. Anche Mantovani al ranch di Valentino Rossi

Conto alla rovescia per il tradizionale appuntamento con ‘La 100 km dei, in programma il 10 e l’11 gennaio e giunta alla sua decima edizione. Aldisaranno protagonisti non solo i piloti della VR46 Academy e lo stesso, ma vari piloti del Motomondiale e della Superbike e del Campionato Italiano Velocità.quest’anno Andrea(nella foto) parteciperà a questa gara unica nel suo genere, che non è solo una competizione, ma un vero e proprio raduno di stelle del motorsport. Dall’atmosfera informale e amichevole, l’evento si distingue per la sua capacità di unire piloti di diverse categorie in una sfida avvincente e spettacolare. Organizzazione perfetta come al motomondiale, la gara di 100 km a coppie prevede un totale di 50 giri nel tracciato delVR46, in cui ogni 5 giri viene eseguito il cambio pilota .