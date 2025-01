Ilfattoquotidiano.it - Morto Fabio Cudicini, ex portiere di Roma e Milan. Quella notte a Old Trafford: perché fu soprannominato il “Ragno nero”

Addio a, meglio conosciuto come il ““, storico ex grandediscomparso ad 89 anni. “La tela delsul nostro Cuore rosso. Per sempre”, si legge nel comunicato del club rosso, che lo definisce “campione di tutto con il, grandee grande persona”. “Le condoglianze di tutti i rossoneri al figlio Carlo, cresciuto nel Club, e a tutta la famiglia. Ciao”, conclude la nota.Nato a Trieste il 20 ottobre 1935,prima di approdare alha vestito le maglie di Udinese (tre stagioni),(otto stagioni) e Brescia (una). In cinque stagioni con la maglia rossonera ha collezionato 183 presenze e ha vinto uno scudetto (1967-68), una Coppa dei Campioni (1968-69), una Coppa Intercontinentale (1969), una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia.