Morte Ramy Elgaml ipotesi omicidio volontario Cortei a Milano e Torino

È passato un mese e mezzo dalladi, il 19enne che lo scorso 24 novembre asi trovava a bordo di uno scooter guidato da un amico, Fares Bouzidi, inseguito dai carabinieri. Dopo l'acquisizione dei video su quanto accaduto quella notte e l’in valutazione di uno speronamento, la Procura dipotrebbe arrivare a contestare a uno o più militari l'accusa dicon dolo eventuale. "I carabinieri non sono tutti uguali e ho fiducia in quelli giusti", dice il padre della vittima, Yehia. Oggi è in programma la copia forense del telefono del testimone a cui i militari avrebbero detto di cancellare un video. Nel tardo pomeriggio un corteo, lanciato dal collettivo Rebelot "per ricordaree per chiedere giustizia", è sfilato per le vie dipartendo da piazza XXIV maggio, mentre varie realtà che aderiscono al 'coordinamento antirazzista' danno appuntamento per sabato 11 gennaio alle ore 17:30 in Piazza San Babila.