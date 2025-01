Ilrestodelcarlino.it - Molestata in un locale: sfilano i testi

"L’ho visto bere un drink con la ragazza, girare per ilcon lei e andare verso il bagno: lei comunque barcollava un bel po’". E’ lamonianza di un uomo di Montesilvano sentito ieri dal Collegio del tribunale di Ascoli nell’ambito del processo ad un 55enne accusato di violenza sessuale poiché, secondo la Procura, avrebbe palpeggiato nelle parti intime una ragazza durante una serata in undella movida sambenedettese, dove lui era in servizio. Una vicenda la cui ricostruzione fin dall’inizio non è stata facile anche per la contraddittorietà di alcunemonianze. Oggetto del dibattimento è quanto avvenuto in una notte di fine maggio 2022 quando un gruppo di amici pensò di trascorrere qualche ora a ballare e a bere drink nel, quella sera particolarmente affollato. A fine serata la ragazza ha accusato un collaboratore deldi averle messo le mani addosso.