Modenatoday.it - Minori stranieri soli, numero in calo: a Modena sono 114. La sfida? "Creare in loro un senso di appartenenza"

Leggi su Modenatoday.it

"Tu per me ci sei, tu per me esisti". Essere riconosciuto, perché la propria identità si definisce nella relazione con l'altro: questo principio è alla base dell''idea di accoglienza deinon accompagnati portata avanti dal gruppo Ceis anche - ma non solo - sul territorio di.