Liberoquotidiano.it - Milano, in metropolitana i carabinieri salvano dal suicidio una 14enne

Tragedia sventata nelladigrazie all'intervento deiche hanno soccorso una ragazza. La giovane, al telefono con il 112 minacciava ilpresso la fermata della linea verde Garibaldi. Il militare è rimasto in contatto con la ragazza per oltre 8 minuti, in attesa dell'arrivo di due pattuglie inviate sul posto. Ihanno raggiunto la banchina dove hanno trovato la quattordicenne in lacrime, ancora in linea con il militare operatore della centrale. La ragazza, rassicurata e riportata alla calma dai militari, è stata poi soccorsa e affidata alla famiglia.