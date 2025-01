Lapresse.it - Milano, corteo per Ramy: la fidanzata: “Non meritava quella fine”

(LaPresse) Più di 200 persone hanno sfilato pacificamente da Piazza 24 Maggio fino a piazzale Lodi per chiedere “giustizia e verità per. “Grazie per tutto quello che fate per”, ha detto nel suo intervento al megafono Nada Khaled, ladel 19enne morto lo scorso novembre al termine di un inseguimento con i carabinieri. “Senza di voi – ha detto la ragazza- saremmo tutti persi. Ci tenevo a dire che a me non importa cosa stavano facendo prima dello schianto,none Fares non merita di stare a casa piangere il suo amico.vive e vivrà per sempre non solo dentro di noi, mac’è sempre, ci sta guardando anche adesso,ha camminato e camminerà per sempre al nostro fianco.vivrà per sempre. Ti Amo”. All’inizio delanche il fratello diè intervenuto per chiedere a tutti di sfilare pacificamente: “Grazie a tutti per essere qui, voglio solo che sia una cosa tranquilla senza casino perché se succede qualcosa di male noi ci stacchiamo perché con il casino non sia risolve nulla”.