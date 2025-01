Ilgiorno.it - Milano, 14enne minaccia il suicidio in metro: carabiniere la tranquillizza al telefono e i colleghi poi la salvano

, 9 gennaio 2025 – “Quanti anni hai? 14 anni? La stessa età di mia figlia”. Mattina del 7 gennaio 2025, un'adolescente chiama il 112 in lacrime: è disperata,di farsi del male. Parte in quel momento una lunga telefonata di otto minuti, durante la quale undella centrale operativa di via Moscova riuscirà are la minorenne, permettendo aidel Radiomobile di rintracciarla e salvarla. Inpolitana In un video diffuso dal Comando provinciale di, le parole dell'operatore alsi sovrappongono alle immagini registrate dalla bodycam che undel pronto intervento porta sull'uniforme. Il primo militare parla con la quattordicenne, che si trova alla fermata Garibaldi della linea M2 dellapolitana. Le dice che non si deve preoccupare: "Non puoi pensare di fare una cosa del genere per questo motivo".