Meloni | non c' è stata svoltama un

11.38 "Ieri èuna bella giornata per il sistema Italia"ha dettoparlando della liberazione di Cecilia Sala. "Non ho provato un'emozione più grande di quando ho potuto chiamare la mamma" per darle la notizia del rientro in Italia. "Non c'èuna svolta", "la vicenda èseguita con costanza, sono stati messi insieme i tanti tasselli",ha aggiunto,che parla di "triangolazione diplomatica con Iran e Usa". "Le interlocuzioni con l'Iran sono di natura diplomatica e di intelligence., Il governo è tenuto alla riservatezza"