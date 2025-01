Meloni | su SpaceX mai parlato con Musk

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.12 "Non ho maipersonalmente condi queste vicende",ha detto la premierin conferenza stampa interpellata sul dossier Starlink."Nessuna lettera scarlatta" nei suoi confronti, "è un tema di sicurezza nazionale e come tale va trattato". "Sulle dimissioni di Belloni ci sono state ricostruzioni non vere, ha deciso di anticipare di qualche mese la scadenza naturale del suo incarico",ha poi aggiuntoe ha confermato la notizia di Vittorio Rizzi nuovo direttore del Dss.