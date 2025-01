Lapresse.it - Meloni: “Mai parlato con Musk di Starlink, non faccio favori ad amici”

“Sono colpita da come alcune notizie false rimbalzino e diventino centro del dibattito anche dopo essere state smentite, come il fatto di un contratto firmato con Space X” per il sistema satellitare. “Non è mio costume utilizzare il pubblico per fareagli, l’unica mia lente è l’interesse nazionale e non lezie o le idee politiche di chi deve investire in Italia. E non ho maicon Elondi queste vicende”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la conferenza stampa di inizio anno alla Camera.