Iltempo.it - Meloni: Evito i giornalisti? Nel 2025 ho risposto a 350 domande, più di una al giorno

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio"Ora che io non risponderei abbastanza alledei, anche su questo mi consentirete di utilizzare questa occasione per dare una breve risposta. Ho chiesto a Fabrizio Alfano di fare a spanne un calcolo dellealle quali honel 2024 e quel calcolo dà un risultato pari a 350, cioè più di una domanda al". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa alla Camera. / Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev